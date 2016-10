Furi wird auch auf der XBox One veröffentlicht

Spieler auf der Xbox One, macht euch bereit für den Kampf. Der Indie-Entwickler/Publisher The Game Bakers bringt Furi, seinen rasanten Boss-Fighter, auf die XBox One.

Einen guten Einblick in das Spiel bekommt ihr durch den Launch-Trailer der PC/PS4-Version:

“Extrem stylisch”, “Genre-übergreifend”, “absolut mitreißend”, das sind nur einige der Adjektive mit denen dieser einzigartige Mix aus Schwertkampf und Dual-Stick-Shooter beschrieben wurde. Furi ist ein herausforderndes Combat-Action-Spiel, das ausschließlich aus einer Reihe von aufeinanderfolgenden, abwechslungsreichen Boss-Kämpfen besteht; vor dem Hintergrund einer geheimnisvollen Quest zur Erlangung der Freiheit.

Das Spiel kommt mit exklusiven neuen Inhalten auf die Xbox One, insbesondere mit einem neuen Boss-Kampf, auf den The Game Bakers mit dem folgenden Screenshot neugierig machen:

Furi verfügt über einen pulsierenden, intensiven Soundtrack mit populären Acts wie Carpenter Brut, Danger, Scattle, Waveshaper und anderen, eine dynamische Grafik und ein einzigartiges Charakter-Design – von Takashi Okazaki, dem Schöpfer von Afro Samurai. Furi hat bei Steam 93% positive Bewertungen erhalten und ist ein “Liebesbrief an japanische Action-Games wie No More Heroes, Metal Gear Solid oder Godhand.”

Die Zeit bis zum Erscheinen auf der XBox One versüßen The Game Bakers den Fans mit Episode 2 von “Making Of” Furi, unter Regie von Katya Mokolo (Kitsuney). Dieses Mal geht es um das Finden des richtigen Rezepts für Furis Gameplay.

Making Of-Video: