Frostpunk – Über 250.000 Verkäufe

Das Society-Survival-Game Frostpunk kann schon 66 Stunden nach offiziellen Verkaufsstart einen beachtlichen Verkaufserfolg feiern. Der Titel konnte sich demnach satte 250.000 Mal verkaufen. Die Entwickler der 11 Bit Studios bedankten sich in diesem Zusammenhang bei den Fans für die großartige Unterstützung und stellten bereits die nächsten kostenlosen Updates sowie Erweiterungen in Aussicht.

Demnach will man sich zunächst um einige Balancing-Probleme kümmern um im nächsten Schritt neue Spielmodi und Szenarien zu entwickeln. Darüber hinaus sei auch ein Sandbox/Endlos-Modus geplant. Konkrete Details zu den kommenden Plänen will man in naher Zukunft bekannt geben.

#Frostpunk sold 250k units in the first 66 hours! Thank you for supporting us, we love you all! 💙

Quick update from our CEO, Grzegorz Miechowski: "Yes, we had plans for the expansions and now we're 100% sure we are doing that, including many free updates of course!" pic.twitter.com/iebDRX4so6

