Frostpunk – Hier ist der Launch-Trailer

Frostpunk, ein grimmiges Aufbau-Survival-Spiel, bei dem die Spieler die Rolle als Herrscher der letzten Stadt auf der Erde übernehmen, ist ab heute auf Steam, im Humble Store, GOG.com und weiteren digitalen Stores erhältlich.

„Von This War of Mine bis zu Frostpunk gab es eine Evolution, Gameplay zu erschaffen, das die Moral eines Spielers tiefer als im ersten Titel erkundet. Wir haben nach diesem faszinierenden Bereich gesucht, in dem nichts rein gut oder böse ist und man als Spieler Entscheidungen treffen muss, basierend auf dem moralischen Rückgrat oder der Fähigkeit, die Konsequenzen vorauszusehen. Von der Entscheidung über einzelne Menschen bis hin zum Schicksal einer ganzen Gesellschaft – das war der kreativer Prozess von Frostpunk. So konnte ich beobachten, wie sich dieses Spiel zu einer Geschichte um den Preis der Macht entwickelt hat. Über die Verantwortung, ein Anführer zu sein. Das war ein herausforderndes Projekt, aber ich freue mich, heute die Premiere miterleben zu dürfen und ich möchte meinen großen Dank und Respekt für das Team von 11 bit studios ausdrücken, die das Spiel zu dem gemacht haben, was es jetzt ist“, sagt Grzegorz Miechowski, CEO bei 11 bit studios. „Ich hoffe, es ist nur der Anfang einer langen Reise. Wir strotzen schon vor Ideen und Plänen, dem Spiel neue Szenarien hinzuzufügen und das Universum enorm zu erweitern“, fügt er hinzu.