Frontier Expo 2017 mit Elite Dangerous und Planet Coaster angekündigt

Die Frontier Expo 2017 kurz „FX2017“ vereint Spieler und Entwickler von Elite Dangerous und Planet Coaster für einen Tag voller Feierlichkeiten rund um das Thema Gaming. Frontier Expo wird das größte Community-Event aller Zeiten für den Entwickler und ist der nächste Schritt des Studios in Richtung eines unabhängigen Entwicklers und Publishers von AAA-Games.

Frontier Expo soll nicht nur für Frontier selbst, sondern auch die Community das wichtigste Event im Jahr 2017 werden. Der Presse werden lang erwartete Ankündigungen zur Zukunft von Elite Dangerous, Informationen zu anstehenden Updates zu Planet Coaster, sowie ein exklusiver, ausführlicher Einblick in Frontiers bisher nicht angekündigten neuen Titel geboten. Zu allen drei wichtigen Titeln wird es zudem Präsentationen der Entwickler geben.

Während des eintägigen Events wird eine Reihe besonderer Gastsprecher Vorträge halten. Weltweit führende Experten diskutieren in Vorträgen die auf Wissenschaft basierenden Elemente und Entdeckungen in den Spielen des Herstellers. Die Entwickler begleiten Demos, in denen exklusiv für Besucher der FX2017 neue Inhalte ausführlich vorgeführt werden.

Teilnehmer der Frontier Expo haben die Chance, exklusiven physischen und digitalen Merchandise von Elite Dangerous und Planet Coaster zu sammeln, sowie Panels und Ausstellungen zu begutachten, die nur auf der FX2017 verfügbar sein werden. Für alle, die der Veranstaltung von zuhause folgen möchten, werden die wichtigsten Ankündigungen und interessantesten Angebote des Showfloors live via Stream weltweit übertragen.

Das sagt der Entwickler: