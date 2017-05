Friday the 13th – Unzensiert in Deutschland

Das freut jeden Horror-Fan. Das Videospiel Friday the 13th erscheint bei uns in Deutschland unzensiert. Die USK hat dem Spiel eine Altersfreigabe von 18 Jahren gegeben und erscheint somit ungeschnitten am 26. Mai 2017.

If you are in Germany, we have good news! We just got final confirmation of our rating at USK18+. The game will in No way be censored!

— Friday the 13th Game (@Friday13thGame) 8. Mai 2017