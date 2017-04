Friday the 13th: The Game – Release und Preis stehen fest

Es gibt endlich feste Termine für Friday the 13th: The Game. So wird das Horror-Game am 26. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Dabei soll der Preis 40 Dollar betragen. Allerdings gibt es da noch einen kleinen Haken. Das Spiel wird zum Verkaufsstart erstmal nur den Mulitplayer-Modus beinhalten. Die Einzelspieler-Kampagne soll es im Sommer 2017 als kostenlosen DLC geben. Im Multiplayer-Modus soll es drei Karten geben: Camp Crystal Lake, Higgins Heaven und Packanack Lodge.

