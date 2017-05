Friday the 13th: The Game – Hier ist der Launch-Trailer

Friday the 13th: The Game ist vor kurzem erschienen. Wir möchten euch noch den Launch-Trailer und Entwicklerzitate zum Release nachreichen. Spielen könnt ihr den Titel auf dem PC, XBox One und PS4.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, die Idee in die Tat umzusetzen. Obwohl wir ein kleines Team mit einigen Leuten sind, konnten wir dieses großartige Projekt umsetzen, welches seit Jahren in unserem Kopf ist. Dieser Empfang hat uns vollkommen überwältigt,“ sagte Wes Keltner, der Kopf von Gun studio. „Wir sprechen hier von Jason Voorhees, Camp Crystal Lake und Friday the 13th in dem ersten Videospiel seit 28 Jahren. Ein großen Dank an alle Unterstützer, an unsere Fans und an das Team.“

„Ab dem ersten Tag war es ein leidenschaftliches Projekt. Wir haben uns dieses Spiel zum Ziel gemacht und sind unglaublich dankbar für die Unterstützung aus der Industrie, von unseren Fans, von unseren Kollegen und unseren Freunden. Wir sind sehr aufgeregt, dass jeder das weltweit erfolgreichste Horror-Symbol endlich steuern und spielen kann,“ sagte Co-Creator Ronnie Hobbs.

„Da waren so viele unvergessliche Spielerlebnisse als die IllFonic und Gun Media-Teams Friday the 13th: The Game spielten,“ sagte IllFonic’s Studio Director Chuck Brungardt. „Wir können es nicht abwarten, euch zu sehen, wie ihr zusammen diese neuen Erfahrungen erlebt.“