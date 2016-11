Found Footage – Das Schocker Hörspiel

Halloween ist zwar vorbei aber richtig guter Grusel und Horror funktionieren bekanntlich ja immer.

Wir möchten Euch heute das Horror Hörspiel „Found Footage“ von Sandra Gambino und Michael Kirchfeld vorstellen. Fans von pseudodokumentarischen Horrorfilmen kommen hier voll auf ihre Kosten.

„Found Footage“ ist ein atmosphärisch dichtes Horrorhörspiel im Stil von „The Blair Witch Project“. Angsteinflößen, beklemmend und verstörend zugleich. Produziert wurd das Stück von Sandra Gambino und Michael Kirchfeld die auch gleichzeitig die Hauptdarsteller im Hörspiel sind. Veröffentlich wurde es bei oomoxx Media.

Inhalt: Ein junges Pärchen verbringt das Wochenende in der Fränkischen Schweiz. In einem Waldstück in der Nähe des sogenannten Druidenhain´s verliert sich am 17. Juli 2009 ihre Spur. Spaziergänger finden hier später eine stark beschädigte Videokassette, von der nur noch die Tonspur rekonstruierrt werden kann. Jegliches Bildmaterial ist zerstört. Der Inhalt der Kassette verstört und wirft Fragen auf.

….Mehr möchten wir an dieser Stelle nicht verraten.

Wer guten Horror mag, für den ist dieses Hörspiel ein Muss. Wir finden es sehr gelungen und unser Fazit lautet:

„Gut gemachter atmosphärischer Horror, der unter die Haut geht“.