Fortnite vielleicht bald auch auf der Nintendo Switch?

Donald Mustard, Creative Director bei Epic Games, sprach sich äußerst positiv über eine mögliche Nintendo Switch-Fassung von Fortnite aus. Auf eine Twitter-Anfrage eines PC-Spielers, der allerdings gerne auf seiner Nintenso Switch spielen würde, antwortete Mustard. Speziell auf die Frage ob Interesse bestehe das Spiel auf Nintendos Heimkonsole zu bringen kam folgende Antwort:

„Ja. Ja, habe ich. Hoffentlich machen wir das irgendwann!“ (Übersetzt)

„Yes. Yes I am. Hopefully we do that at some point!“(Original)