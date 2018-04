Fortnite – Lasst uns alle gemeinsam spielen

Fortnite ist uns bleibt ein riesiger Erfolg. Egal ob Playstation 4, Xbox One oder PC, das Spiel ist ein Selbstläufer geworden. Leider ist es ab und an ein wenig schwierig deutsche Mitspieler zu finden. Dem wollen wir entgegen setzen und einen sogenannten Treffpunkt dafür gründen. Lasst uns gemeinsam Fortnite spielen und postet eure Spielernamen plus Konsole in den Kommentaren. Verbindet euch untereinander und lasst uns gemeinsam noch viel mehr Spaß haben. Wir freuen uns über jeden der mitmacht.

Wir werden diesen Artikel dann immer wieder aktualisieren und die Spielernamen hier veröffentlichen. Dann könnt ihr sie ganz leicht bei euch hinzufügen. Wir sehen uns 🙂