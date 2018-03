Fortnite wird die Cross-Play Funktion auch auf der Xbox One bekommen. Damit reagierten die Entwickler auf die Kritik nach der gestrigen Veröffentlichung der mobilen Version, die Cross-Play zwischen PS4, PC, iOS und Android Nutzer ermöglicht. Wann die Cross-Play Funktion kommt ist noch nicht bekannt, aber sie wird kommen.

We’re squading up with @Xbox to bring Cross-Platform play to Fortnite!https://t.co/reaYwtgt5e

— Fortnite (@FortniteGame) 10. März 2018