Fortnite: Battle Royale – Neuer Spielmodus kurzzeitig verfügbar

Der Battle-Royale-Titel Fortnite hatte zuletzt mit „Sniper Shootout“ erst vorübergehend einen neuen Spielmodus spendiert bekommen. Nun führt Entwickler Epic Games die Reihe der kurzweiligen Modi fort und veröffentlichte unlängst den Spielmodus „Shooting Test #1“ . Hier dürft ihr zahlreiche neue Waffenmechanismen nutzen und ausprobieren. Dabei versucht Epic Games aus diesem Test Informationen zu entnehmen die man später für das Fortnite: Battle Royale nutzen kann. So kündigte Epic Games bereits letztes Jahr an, dass man an Waffencharakteristiken arbeiten möchte um einige Vorgänge so zu optimieren. Mit „Shooting Test #1“ soll dies nun umgesetzt werden. Wann der Spielmodus letztendlich wieder offline genommen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Alle weiteren Änderungen könnt ihr den folgenden Patchnotes entnehmen:

Weapons now have first-shot accuracy, indicated by a red glow on the reticle. This is applied when:

Standing still

Aiming (not hip-firing)

Aim spread is at peak accuracy (basically, if you haven’t fired recently. It is different per weapon)

Headshot critical hits have been reduced

Shotguns are now 150% damage (was 250%).

All other weapons with headshot crits are now 200% damage (was 250%).

Damage fall-off has been introduced for some weapons

Damage applies at 100% to a fixed range.

Fall-off begins at different ranges (depending on the weapon), and decreases to 70% damage.

Sniper Rifles, Rocket/Grenade Launchers, and Shotguns are unaffected.

Other balance adjustments