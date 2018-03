Fortnite: Battle Royale – Neuer Modus verfügbar

Epic Games hat in den vergangenen Wochen bereits regelmäßig neue Modi für den Multiplayer-Hit Fortnite: Battle Royale veröffentlicht. Nun folgt bereits der nächste Modus, der euch eine neue Spielweise ermöglicht. Dieser trägt den Namen „Solid Gold Mode“ und ermöglicht es euch in Squads auf die Jagt zu gehen. Einzelspieler sowie Zweier-Teams dürfen an diesem Modus leider nicht teilnehmen. Spielerisch werdet ihr an jeder Ecke im Spiel legendäre Waffen finden. Unter anderem mit dabei sind SCARs, Raketenwerfer, Handfeuerwaffen und Bolt-Action Rifles. Mit diesen dürft ihr eure Gegner dann aus dem Verkehr ziehen.

Abseits davon sprach Epic Games übrigens auch davon Jetpacks ins Spiel zu integrieren. Ein genaues Releasedatum dafür gibt es allerdings noch nicht.