Fortnite: Battle Royale – Modus „Teams of 20“ angekündigt

Fortnite: Battle Royale bekommt in regelmäßigen Abständen immer wieder zeitexklsuive, neue Modi spendiert. Zuletzt konnten die Spieler für knapp eine Woche beispielweise den Modus „Solid Gold“ ausprobieren. Nun scheint Epic Games bereits den nächsten Spielmodus in der Hinterhand zu haben. Dieser nennt sich „Teams of 20“ und soll bereits mit dem heutigen Donnerstag verfügbar sein. Wie der Name schon vermuten lässt, spielt ihr hier in Teams von 20 Spielern und tretet gegen vier weitere Gruppen an um den Sieger zu ermitteln. Wie lange „Teams of 20“ spielbar sein wird, ist derzeit leider nicht bekannt.