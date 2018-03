Fortnite: Battle Royale – Mobile-Ableger startet durch

Fortnite: Battle Royale kann mittlerweile nicht nur von Spielern auf dem PC sowie der aktuellen Konsolengeneration konsumiert werden, auch ein Mobile-Ableger ist derzeit erhältlich. So können zumindest Besitzer von iOS-Geräte auf die Multiplayer-Schlachten auf ihrem Smartphone zurückgreifen. Und das scheinen auch eine große Menge an Nutzern zu tun. So gab Sensor Tower einige Erhebungen bekannt, die zeigen wie gut sich der Battle Royale-Titel mobil schlägt.

Insgesamt befindet sich Fortnite: Battle Royale derzeit in 47 Ländern auf dem ersten Platz der mobilen Download-Charts. Darunter unter anderem auch Deutschland. Interessant bleibt es wenn man sich weitere Länder ansieht. In zusätzlichen elf Ländern ist Fortnite: Battle Royale unter den Top 10, weitere 17 Länder führen den Titel unter den Top 100. Was haltet ihr von dem Erfolgszug der PC- und Konsolen-Portierung?