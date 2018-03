Fortnite: Battle Royale – Blitz-Modus ab sofort verfügbar

In unregelmäßiger Regelmäßigkeit veröffentlicht Entwickler Epic Games für den Multiplayer-Hit Fortnite: Battle Royale diverse Modi, die die Spieler in einer gewissen Zeitspanne ausprobieren können, bevor diese dann wieder verschwinden. Ab sofort könnt ihr somit den Blitz-Modus anspielen. Dieser entlässt euch auf eine Spielfläche, die durch einen Sturm begrenzt wird. Dieser zieht sich immer weiter zusammen und verkleinert so immer weiter das Spielfeld. Insgesamt dauert eine Partie höchstens 15 Minuten.

Das Besondere an dem Blitz-Modus ist aber die Frequent in der die Loot-Drops erfolgen. Diese treten nämlich wesentlich häufiger auf als in den restlichen Spielmodi. So könnt ihr viel häufiger auf Schatztruhen und Munitionsboxen zurückgreifen und auch die Supply Drops fallen nun um einiges schneller auf die Spielfläche.