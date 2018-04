For Honor – Kostenloses Wochenende angekündigt

Wer schon immer einmal Hand an For Honor legen wollte oder sehen wollte wie sich der Titel in den letzten Monaten entwickelt hat, soll in der kommenden Woche die Chance dazu erhalten. Demnach kündigte Publisher Ubisoft an, dass For Honor allen Interessierten ein komplettes Wochenende kostenlos zur Verfügung steht.

Die Aktion findet sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen statt. Das Gratis-Wochenende läuft vom 03. bis zum 06. Mai 2018 und gewährt euch Zugang zu sämtlichen Inhalten der Vollversion. Neben allen Multiplayer-Modi lässt sich natürlich auch die Solo-Kampagne vollständig spielen.

Wer sich nach dem Gratis-Wochenende zum Kauf vom Action-Titel For Honor entscheidet, kann seinen erspielten Speicherstand natürlich mitnehmen. Zudem bietet Ubisoft den Spielern bis zum 15. Mai einen Rabatt von gut 75 Prozent an.