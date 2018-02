For Honor – Event Apollyons Vermächtnis gestartet

In For Honor ist ab sofort das neue Event Apollyons Vermächtnis verfügbar. Hier könnt ihr ab sofort den Spielmodus „Teste dein Metall“ antesten und so exklusive Belohnungen freischalten: „In Teste dein Metall stehen vier Spieler den Endgegnern der For-Honor-Kampagne in einer Art Ausscheidungskampf gegenüber. Sobald eine Runde gewonnen wird, werden die Gegner stärker und machen die Kämpfe dadurch anspruchsvoller.“

Darüber hinaus können sich Spieler unter anderem auf das Emote „Ich bin der Krieg!“, zwei neue Farbschemata, eine Apollyons-Macht-Prägung, neue Waffen und ein Kampfoutfit freuen. Ab dem 22. Februar steht dann auch das Apollyon-Bundle mit zahlreichen Items für 25.000 Stahl zum Kauf bereit.

Das Event läuft noch bis zum 8. März.