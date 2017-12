For Honor – Ab morgen aus Testzwecken kostenlos spielbar

Ubisoft kündigt einen öffentlichen Test von For Honor an und lässt euch das Spiel vom 14. Dezember 14:00 Uhr bis 18.Dezember um 2:00 Uhr völlig kostenlos spielen. Das gilt für alle verfügbaren Plattformen. Dabei werden die neuen dedizierten Server getestet. Alle Teilnehmer erhalten zusätzliche Belohnungen im Spiel und können außerdem noch an einem Gewinnspiel teilnehmen, um exklusive For Honor Belohnungen zu erhalten.

Die Teilnehmer des Tests werden sämtliche Helden in den 1v1 Duell, 4v4 Herrschafts und 4v4 Tribut Modi nutzen können. Schon ab heute 13 Uhr könnt ihr euch den Test-Client vorab herunterladen. Alle weiteren Informationen zum Ablauf findet ihr auf der offiziellen For Honor Website.