FINAL FANTASY XV: Erik „Gronkh“ Range und Pandorya mit Gastauftritt im kommenden Rollenspiel-Hit

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass die beliebten Webvideokünstler Gronkh und Pandorya in FINAL FANTASY XV auftreten. Wenn das Rollenspiel-Highlight des Jahres am 29. November für Xbox One und PlayStation 4 erscheint, sollten Spieler in der malerischen Stadt Altissia die Augen offenhalten. Denn Gronkh und seine Lebensgefährtin Pandorya fahren als romantisches Liebespaar an Bord einer Gondel durch die an Venedig erinnernde Metropole, die zu den optischen Highlights von FINAL FANTASY XV gehört.

Gronkh (www.youtube.com/gronkh) und Pandorya (www.youtube.com/PandoriumLP) haben das japanische Entwicklerstudio von FINAL FANTASY XV zu diesem Zweck exklusiv besucht und sich mittels hochmoderner Capturing-Verfahren digitalisieren lassen. Außerdem bekamen die prominenten Gäste faszinierende Einblicke in die asiatische Esskultur.

Über FINAL FANTASY XV:

FINAL FANTASY XV ist das meisterwartete Rollenspiel des Jahres und Teil der legendären FINAL FANTASY–Reihe. In einer faszinierenden Welt, die Fantasie und Realität vermischt, erleben Spieler mit Kronprinz Noctis und seinen Kameraden eine epische Geschichte über Brüderschaft, Liebe und Verzweiflung. Gemeinsam kämpfen sie gegen das kriegstreibende Imperium Niflheim und kommen dabei dem Geheimnis von Noctis‘ Schicksal auf die Spur. Dank einnehmender Charaktere, spektakulärer Grafik, einer riesigen offenen Welt und actionreichen Echtzeit-Kämpfen wird FINAL FANTASY XV zum ultimativen Rollenspiel-Erlebnis für Fans und Neueinsteiger.

FINAL FANTASY XV erscheint am 29. November 2016 für Xbox One und PlayStation 4. Die deutsche Verkaufsversion enthält neben deutscher Sprachausgabe und deutschen Bildschirmtexten außerdem die komplette englische und japanische Sprachausgabe.