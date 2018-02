Final Fantasy XV – Cross-Play zum Teil möglich

In genau einem Monat dürfen auch PC-Spieler zum Rollenspiel-Epos Final Fantasy XV greifen. Passend zum baldigen Release kündigt Publisher Square Enix nun an, dass man zum Start auch Cross-Play unterstützten möchte, dabei aber einige Einschränkungen herrschen. Wenig überraschend wird Sony mit der PlayStation 4 das Feature wieder einmal nicht unterstützten. So soll jedoch zumindest eine Kooperation zwischen Spielern vom PC und der Xbox One möglich sein. Leider müssen die Spieler auch hier Einschränkungen hinnehmen. So soll das Ganze nur mit der Version, die über den Microsoft Store erworben wurde, funktionieren. Die Steam-Fassung von Final Fantasy XV unterstützt Cross-Play nämlich nich.