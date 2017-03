Final Fantasy XIV – Zeitbegrenzung der kostenlosen Testversion aufgehoben

Da werden sich Final Fantasy XIV Fans freuen. Die kostenlose Testversion hat keine Zeitbegrenzung mehr und kann somit länger als 14 Tage gespielt werden. Ihr könnt ab sofort alle Inhalte bis Stufe 35 ausprobieren und genießen. Im offiziellen Playstationblog gibt es dazu eine offizielle Stellungnahme von Square Enix:

Tolle Neuigkeiten – die Zeit rennt nicht mehr davon! Die kostenlose Testversion von Final Fantasy XIV hat keine Begrenzung von 14 Tagen mehr. Spieler der kostenlosen Testversion können nun alle Inhalte bis Stufe 35 ohne jeglichen Zeitdruck genießen! Abenteurer können großartige Jobs ausprobieren, ihre Fähigkeiten in den ersten 10 Ebenen des Tiefen Gewölbes testen und sich komplett in allen Aktivitäten, die der Gold Saucer bietet, wie das Chocobo-Rennen, verlieren!

Die entfernte Zeitbegrenzung gibt nicht nur allen neuen Accounts der kostenlosen Testversion die Möglichkeit ohne Druck die Zeit zu genießen, sondern auch die schon ausgelaufenen Accounts werden wiederbelebt und erlauben es den Spielern ihre Abenteuer fortzusetzen. Wenn ihr die kostenlose Testversion schon einmal ausprobiert habt, aber das Gefühl hattet, die Zeit verging wie im Flug, dann kommt zurück und macht mit dem gleichen Charakter dort weiter wo ihr aufgehört habt!

Vielleicht habt ihr die kostenlose Testversion vor drei Jahren mal gespielt, aber hattet keine Zeit alles auszuprobieren, was ihr wolltet – Tja dann ist es nun an der Zeit zurückzukehren! Poliert eure Fähigkeiten in der Anfänger-Arena und lernt wie die verschiedenen Rollen funktionieren. Nehmt euch die Zeit, setzt euch an den Pier während ihr an der Sonnenküste den Sonnenuntergang betrachtet und angelt. Ihr habt eine Schwäche für neue schimmernde Waffen? Probiert doch mal das Schmieden aus! Wenn ihr eure Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen möchtet, dann stellt euch dem härtesten Kampf, den ihr in der kostenlosen Testversion entgegentreten könnt – Titan den Herrn der Felsen selbst!

Eorzea ist eure Auster! Ihr könnt alle Klassen und Jobs auf Stufe 35 bringen – ihr habt alle Zeit der Welt. Die kostenlose Testversion kann im Playstation Store hier heruntergeladen werden!

Man sieht sich in Eozea!