Final Fantasy XIV – Trailer und Infos zur Stormblood Erweiterung

Am vergangenen Wochenende kündigte Square Enix im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festivals in Las Vegas die neue Erweiterung Stormblood für Sommer 2017 an. Die Erweiterung knüpft an das erfolgreiche Heavensward an und wird Spieler des vielfach ausgezeichneten MMORPGs an neue und aufregende Schauplätze führen.

Im veröffentlichten Teaser Trailer zu Stormblood präsentiert der Krieger des Lichts seine neuen Fähigkeiten bei einem spannungsgeladenen Kampf auf der Spitze einer kolossalen Steinstatue gegen eine in Rot gekleidete, mysteriöse Frau, während die Kämpfer des Widerstands sich am Fuße auf die Schlacht vorbereiten.

Die kommende Erweiterung wird neue Jobs, weitreichende neue Gebiete, ein überarbeitetes Kampfsystem, völlig neue Dungeons, Raids und großangelegte Allianzgefechte bieten. Zudem wird die Levelobergrenze auf 70 angehoben.

Teaser:

Weitere Ankündigungen und Informationen rund um die neue Erweiterung Stormblood werden auf dem Fan Festival Japan in Tokio am 24. und 25. Dezember 2016 sowie dem Fan Festival Europe in Frankfurt am 18. und 19. Februar 2017 folgen.