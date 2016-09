Final Fantasy XII – TGS-Trailer zu „The Zodiac Age“ veröffentlicht

Square Enix hat rechtzeitig zur Tokyo Game Show 2016 einen neuen Trailer zum bald erscheinenden Rollenspiel Final Fantasy XII: The Zodiac Age veröffentlicht. Das Video zeigt die überarbeitete HD-Grafik anhand von packenden Spielszenen.

In Final Fantasy XII: The Zodiac Age, einer Neuauflage von Final Fantasy XII, können Fans endlich die Welt von Ivalice in ganz neuem Glanz erleben. Der Titel wird exklusiv für die PS4 erscheinen und westlichen Spielern erstmals die Gelegenheit bieten, das Zodiak-Jobsystem kennenzulernen, ein 12-Job-System zur Charakterentwicklung, das 2007 in dem Titel Final Fantasy XII International Zodiac Job System enthalten war.

Trailer von der TGS 2016: