Final Fantasy 12: The Zodiac Age – PC-Fassung veröffentlicht

Zuletzt konnten Fans der Rollenspiel-Reihe Final Fantasy den zwölften Ableger des Franchises für PlayStation 4 erwerben. Nun schafft es die überarbeitete Fassung auch auf den PC. Seit gestern ist Final Fantasy 12: The Zodiac Age somit via Steam erhältlich. Das Rollenspiel schlägt normalerweise mit einem Preis von 49,99 Euro zu Buche. Bis zum 8. Februar 2018 könnt ihr jedoch noch in den Genuss eines Launch-Rabatts von 20 Prozent gelangen, somit kostet der Titel derzeit nur 39,99 Euro.

Inhaltlich dürft ihr euch über einen hochqualitativen Soundtrack, optimierter Grafik sowie einer Framerate von 60 fps freuen. Der „New Game+“-Modus soll in Final Fantasy 12: The Zodiac Age ebenfalls bereits zu Beginn anwählbar sein.