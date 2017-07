FIFA-Konföderationen-Pokal 2017

Wer sich für Fußball interessiert, der die Resultate eines bekannten Fußballturniers auf der Welt kennt. Wir erzählen in diesem Artikel über den Spielverlauf.

Die Ergebnisse des FIFA-Konföderationen-Pokals 2017

Der Fußball ist die Lieblingssportart von vielen Menschen aus aller Ecken der Welt. Deswegen hat die breite Öffentlichkeit darauf ein wachsames Auge. Jedes Jahr finden zahlreiche Fußballturniere statt, die alle Fans dieser Sportart mögen. Eines der wichtigsten Fußballturniere des Jahres 2017 wurde vom 17. Juni bis zum 2. Juli auf dem Gebiet Russlands durchgeführt.

Das Turnier war für das Fußballteam Deutschlands sehr bedeutend, weil sie den ersten Platz gewonnen hat. Wenn Sie die Ereignisse des Fußballturniers nicht befolgt haben, lassen Sie uns über die wichtigsten Spiele berichten!

Das spannende Ereignis in der Fußballwelt

Der FIFA-Konföderationen-Pokal fand dieses Jahres in 4 Städten: Moskau, Sankt-Petersburg, Sotschi und in Kasan statt. In dem Tournier nahmen die Nationalmannschaften von Russland, Deutschland, Portugal, Chili, Mexico, Australien, Neuseeland und Kamerun teil. Das erste Spiel fing am 17. Juni um 18:00 Uhr an. Die Rechnung dieses Matches war 2:0. Die beiden Tore hat der russische Spieler Fjodor Smolow geschossen.

Der gesamte Spielverlauf

Das erste Spiel mit der Mannschaft Deutschlands fand am 19. Juni statt. In diesem Spiel gegen Australien hat Deutschland einen Sieg mit der Rechnung 3:2 behalten. Die drei Tore wurden von Lars Stindl, Leon Goretzka und Julian Draxler erzielt. Es ist anzumerken, dass Deutschland vom Anfang an der Situation gewachsen war. Aber im nächsten Spiel gegen Chili, das am 22. Juni durchgeführt wurde, sollte sich Deutschland Mühe geben, um dem Gegner nicht zu verlieren. Als Folge ging dieses Spiel unentschieden aus. Dank dem Professionalismus von Stindl hat die deutsche Nationalmannschaft dieses Ergebnis gezeigt. Aber am 25. Juni hat Deutschland ihre Kräfte gesammelt und das Match gegen Kamerun mit der Rechnung 3:1 gewonnen. Die Tore wurden von deutschen Spielern Kerem Demirbay und Timo Werner geschossen.

Halbfinale und Finale des Turniers

Dank den ausgezeichneten Ergebnisse, die Deutschland während der Spiele gezeigt hat, ist die Mannschaft ins Halbfinale geraten. Am 29. Juni hat das deutsche Team mit Mexico gespielt und mit der Rechnung 4:1 besiegt. Das letzte Spiel des Turniers wurde zwischen Deutschland und Chili durchgeführt. Dieses Match spielte eine entscheidende Rolle in diesem Turnier. In der 20. Minute des Spiels hat Lars Stindl einen wirkungsvollen Treffer erzielt. Während dieses spannenden Matches hat niemand mehr Tore geschossen und als Ergebnis wurde Deutschland zum Weltmeister des Turniers geworden.

Schlussfolgerungen

Der FIFA-Konföderationen-Pokal 2017 war für die Nationalmannschaft Deutschlands ein sehr erfolgreiches Ereignis. Obwohl Deutschland beim Fußball immer gute Leistungen zeigte, ist jeder Sieg für die Fans sehr wichtig. Und dieses Turnier hat uns noch einmal gezeigt, wie stark das deutsche Team ist.