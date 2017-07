FIFA 18 – „The Journey“ wird auch in anderen Ligen spielbar sein

Mit The Journey hat Electronic Arts sich letztes Jahr einen guten Storymodus einfallen lassen. Wo es in FIFA 17 nur die Premier League gab, kann man in FIFA 18 auch noch andere Wege beschreiten.

EA Sports gab auf einem Event in Brasilien bekannt, dass es künftig auch möglich sein wird mit Alex Hunter in neue Ligen zu wechseln. Ganz ohne Einschränkungen könnt ihr das allerdings nicht, es gibt pro Liga immer nur eine Mannschaft. Die neu bespielbaren Rasen liegen neben England nun auch in Deutschland, Frankreich, Spanien und in den USA.

Um nun zu den spielbaren Mannschaften zu kommen: In der deutschen Bundesliga wäre das der FC Bayern München, in Spanien Atletico Madrid, in Frankreich Paris Saint-Germain und in den Vereinigten Staaten, der Los Angeles Fußball-Verein LA Galaxy.