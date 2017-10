FIFA 18 – PC Patch erschienen – Xbox One und PS4 Version folgt

FIFA 18 wurde mit dem ersten Patch bedacht. Allerdings sind aber erstmal nur die PC Nutzer dran. Die Xbox One und PS4 Gemeinde muss sich noch ein wenig gedulden, aber da sollte es auch nicht mehr so lange dauern. Die Patchnotes für die PC Version bringen Anpassungen bei der Torwartreaktion, Anpassung des Schwierigkeitsgrades für Amateur und Semi-Pro und eine Reduzierung der Schussgenauigkeit mit sich.

Natürlich werden auch zahlreiche Bugfixes durchgeführt und es gibt kleine Änderungen beim Karriere Modus sowie im Story Modus von The Journey. Auch das viel erwartete und schon vermisste Bundesliga Paket wird wohl im neuen Patch dabei sein. So werden dann alle bekannten Bundesliga Logos, Anzeigen oder Einblendungen in FIFA 18 eingeführt.

Hier die PatchNotes der PC Version:

FIFA Ultimate Team

Hinzugefügt:

– Neue Funktionalität im Champions Channel inklusive verpasster Schüsse und versteckter Timeline.

Behoben:

– Ein Problem mit der zusätzlichen Zeitanzeige auf der Champions Channel Timeline.

– Ein Problem mit gesperrten EASFC Katalogkits der Gegnerteams in Squad Battles.

– Ein Problem, bei dem die Fans falsche Flaggen hatten, wenn die Heimmannschaft ein bestimmtes Kit trägt.

– Ein Problem, bei dem das Schauen des FUT Champions Channel zum Absturz führte.

– Ein Problem, bei dem Spieler den Torhüter in den FUT Single Player Modi steuern konnten.

– Änderung der verbleibenden Spiele und verbleibenden Versuche im FUT Champions Daily Knockout Turnier.

– Änderung der Punkte-Beschreibung in den Squad Battles

– Aktualisierung der Leihspieler-Porträts im EASFC Katalog

– Visuelle Verbesserungen bei einigen FUT-Elementen

Gameplay

– Anpassungen der Torwartreaktionen in bestimmten Situationen

– Anpassungen des Schwierigkeitsgrades für Amateur- und Semi-Pro

– Reduzierung der Schussgenauigkeit und leichte Erhöhung der Torhüterreaktionszeiten in bestimmten Spielsituationen.

The Journey: Hunters Rückkehr

Ergänzt:

– Icons in Videosequenzen, um die vom Benutzer ausgelöste Aktion anzuzeigen

– Ausgelöste Aktionen sind: Persönlichkeit, FIFA 17 Ergebnis, Spiel Ergebnis, Schlüsselentscheidung, Spielerleistung, Teamleistung, Partnerschaftsbewertung

Behoben:

– Ein Problem, bei dem das Spiel während einer Videosequenz in Kapitel 5 abstürzen konnte.

Karrieremodus

Hinzugefügt:

– Zusätzliche Option zur Delegierung von Vertragsverlängerungen.

– Benutzern erlauben, mit einem Spieler, dessen Freigabeklausel bezahlt worden ist, einen Vertrag zu verhandeln.

Behoben:

– Ein Problem, bei dem Benutzer einen ausgeliehenen Spieler als Teil eines Transferabkommens nutzen konnten.

– Ein Problem, bei dem Breaking News nicht aktualisiert wurde.

Online Modus

– Ein Problem in Pro Clubs, bei dem ein Spieler nach einem Spiel zu einer unsichtbaren Lobby zurückkehren konnte.

– Aktivierung der Gegner-Indikatoren in Online-Spielen.

– Verbesserungen der Kit-Kollisionslogik

Audio / Visuell

– Das authetische Bundesliga-Pack dieser Saison wurde hinzugefügt

– Mehrere kleinere Audio-Probleme wurden behoben

– Tor-/Netzanimationen wurden verbessert

