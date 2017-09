FIFA 18 – Nun offiziell: Demo kommt am 12. September und das steckt drin

Noch vor einigen Stunden haben wir über einen möglichen Demo-Termin von FIFA 18 spekuliert und schon gibt es endlich was handfestes. Wie der englischsprachige Playstationblog mitteilt wird es am 12. September (Dienstag) eine spielbare Demo von FIFA 18 geben. Dort dürft ihr 12 Mannschaften nutzen und aus vier Stadien auswählen. Auch die ersten Minuten von Alex Hunter in The Journey können wieder angespielt werden.

Diese Mannschaften werden in der Demo spielbar sein:

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern München

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Und in diesen vier Stadien dürft ihr spielen:_

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium