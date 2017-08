FIFA 18 – Neuer Trailer zum Auftakt der Premier League

Fußball-Fans auf der ganzen Welt sind wieder voller Euphorie, denn die großen Ligen starten langsam wieder in die Saison. Während wir uns hier in Deutschland noch gedulden müssen, bis die Bundesliga wieder los geht, können sich die Engländer bereits über die ersten Spiele freuen. Gestern bezwang Arsenal London im Auftaktspiel, der legendären Premier League, Leicester City mit 4:3.

FIFA 18: Endlich wieder Fußball!

In EA’s Fußballsimulation FIFA 18 können wir ab dem 29. September dann unsere ganz eigenen Matches und Saisons austragen. Passend zum Auftakt in England, hat Electronic Arts heute einen kleinen, neuen Trailer veröffentlicht, der uns die In-Game-Neuerungen der Premier League vorstellt. So gibt es hauptsächlich visuelle Verbesserungen, die uns das Premier League-Feeling auf die Konsole bringen sollen.

