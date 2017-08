FIFA 18 – Infos zur Demo

Wie wir in letzter Zeit oft berichtet haben, steht der Release von EA’s Fußballsimulation FIFA 18 schon bald bevor. Nach einigen kleinen Trailern zu den Saisonstarts der Top-Ligen, haben wir heute „endlich“ wieder Neuigkeiten für euch. In der Regel erscheint die Demo des neuesten Ablegers der Reihe immer zwei bis drei Wochen nach der Gamescom. Und auch dieses Jahr bleiben sich Entwickler und Publisher wohl treu. Heute hat man nämlich einen konkreten Hinweis auf den Release gefunden.

Im Xbox Store lässt sich über einen kleinen Umweg eine eingerichtete Seite zur Demo, die noch nicht direkt per Browser aufrufbar ist, finden. Dort steht, dass die Demo ab dem 15. September 2017 zum Download bereitgestellt wird. Dabei ist von einer Download-Größe von rund 7,3 GB die Rede. Die Demo würde damit also knapp zwei Wochen vor der Veröffentlichung des Titels erscheinen.

Demo-Release verraten durch einen Leak?

Während man auf der Xbox beziehungsweise im Store bereits Informationen zur Demo finden kann, ist im Playstation Store weit und breit noch nichts in Sicht. Das sollte allerdings niemanden zu bedenken geben. Die Demo wird wahrscheinlich, wie in den letzten Jahren immer, für den PC, die PS4, die Xbox One, die Xbox 360 und die PlayStation 3 rauskommen. Wir gehen auch davon aus, dass die offizielle Ankündigung der Vorabversion in geraumer Zeit folgen wird. Vielleicht nicht heute aber definitiv in den nächsten Tagen. Einzig Nintendo Switch-Spieler können wir keine Garantie für all dies ausstellen. Hier gibt es leider keine verlässlichen Informationen, weshalb hinter der Plattform noch ein großes Fragezeichen steht. Allerdings wissen wir demnächst wahrscheinlich mehr.

Wenn die offizielle Meldung raus ist, werden wir euch natürlich direkt informieren. Dann wissen wir auch wie es um die Switch-Version steht, welche Vereine dabei sind und welche Spielmodi es geben wird. Es wird spekuliert, dass wir normale Freundschaftspartien bestreiten und die zweite Saison von The Journey testen dürfen.

Quelle: SegmentNext