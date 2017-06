FIFA 18 – Christiano Ronaldo im ersten Reveal Trailer

Wer hätte es gedacht: Dieses Jahr erscheint tatsächlich ein neuer FIFA-Ableger! Electronic Arts bleibt der Tradition treu und wird wohl im September FIFA 18 für alle gängigen Konsolen und den PC veröffentlichen. Das Ganze ist natürlich keineswegs eine Überraschung. Gerade jetzt, kurz vor der E3, war es klar, dass demnächst ein erstes Lebenszeichen der Fußballsimulation zu sehen sein wird.

FIFA 18 – Endlich wieder Fußball!

Auf dem EA Play-Event in Los Angeles wird das Spiel wohl ausführlich vorgestellt werden, jedoch müssen wir nicht zwingend bis dahin warten. Denn heute haben die Entwickler über Twitter mitgeteilt, dass es heute einen allerersten Blick auf das Spiel geben wird. Interessierte sollen deswegen den YouTube-Kanal von EA im Blick behalten. Dort wird es aller Voraussicht nach einen First Look-Trailer oder etwas ähnliches geben. Eine genaue Uhrzeit gibt es leider noch nicht, also solltet ihr einfach immer mal wieder eure YouTube-App checken oder natürlich einfach regelmäßig bei Uns reinschauen!

Sobald der Trailer veröffentlicht wird, werden wir euch natürlich hier darüber informieren.

UPDATE:

Und schwupps – da isser schon. Außerdem wurde der Release bekanntgegeben. FIFA 18 wird am 29. September erscheinen.