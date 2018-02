FIFA 18 – Gibt es einen speziellen WM 2018 Ableger?

Die WM 2018 in Russland steht vor der Tür und auch bei den Spielern macht man sich Gedanken ob EA oder auch Konami was spezielles geplant haben. Zumindest bei EA scheint was zu passieren. Wie die Kollegen von Kicker eSport berichten, plant EA „einige aufregende Dinge“. Wie Blake Jorgensen, EA Executive VP & CFO bestätigt gibt es im Frühjahr was dazu zu verkünden.

Allerdings stellt sich die Frage ob EA ein eigenständiges WM Spiel veröffentlichen will oder einen DLC für FIFA 18 präsentiert. Der letzte Weltmeisterschafts-Titel war 2014 ein eigenständiges Spiel. Wir lassen uns überraschen und halten euch auf dem Laufenden.