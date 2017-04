FIFA 18 – Die Entscheidung um die Lizenzen naht

Es ist wohl die spannendste Frage in diesem Jahr. Bekommt EA auch in diesem Jahr wieder die Rechte an der Fußball-Bundesliga? Eigentlich sollte das alles kein Problem sein, aber so ganz sicher scheint das diesmal nicht zu sein. Wie der Kicker berichtet steht aber immerhin schon ein Termin für die Entscheidung fest. Am 30. Juni werden wir alle mehr wissen. Außerdem unterhielt sich das Blatt mit Domini Hilipisch-Hahn, der sich um Lizenzierungsprojekte kümmert.

„Wir sprechen aktuell mit allen, die potenzielle Kandidaten sind und Interesse an solchen Ausschreibungen haben. Da haben wir auch schon Gefühle zurückgespielt bekommen: Ist es den Bewerbern wichtig, ein Recht exklusiv zu haben, oder nicht exklusiv präsent zu sein. Es stimmt, neben der Präsenz und den Lizenzrechten ist die Vergabe natürlich auch ein Marketinginstrument für uns und da spielen auch andere Überlegungen eine Rolle. Zum Beispiel in mehreren Spielen präsent zu sein, weltweit möglichst viele Menschen zu erreichen und dass Gamer mit unserem Produkt Bundesliga erfolgreichen Freizeitvertreib haben. Diese Überlegungen haben wir.“

Neben EA mit FIFA 18 ist auch Konami mit dem kommenden PES 2018 im Rennen. Wir sind gespannt was der 30. Juni am Ende bringen wird. Die Tendenz geht aber klar nach dem Motto „So wie jedes Jahr“.