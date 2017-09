FIFA 18 – Amazon-Streik könnte pünktliche Auslieferung bedrohen

Ihr habt euer FIFA 18 Game bei Amazon bestellt und freut euch auf eine pünktliche Lieferung zum Release? Das könnte vielleicht in die Hose gehen. Den ein Streik könnte die Auslieferung von FIFA 18 gezielt verhindern. So wurde an drei Standorten der Versand blockiert. Dazu gibt es auch ein Statement von Verdi im Namen von Silke Zimmer, Landesbezirksfachbereichsleiterin für den Handel in NRW.

“Wenn bundesweit das neue FIFA-Spiel des Spieleherstellers Electronic Arts erscheint, will sich Amazon erneut als Freund der Spieler präsentieren und garantiert eine Lieferung am Erscheinungstermin. Das wollen wir in Frage stellen”

Quelle: Lokalkompass