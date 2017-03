FIFA 17 – Schalke 04 vs Borussia Dortmund in der EA Prognose

Morgen startet die Mutter aller Derbys. Schalke 04 trifft auf Borussia Dortmund. EA hat in FIFA 17 schon mal eine Prognose gewagt und geht davon das es einen Gewinner gibt. Wer es am Ende ist müsst ihr schon selbst herausfinden. Mal sehen ob es am Ende wirklich so kommt

