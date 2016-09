FIFA 17 – Making of The Journey Video veröffentlicht

FIFA 17 steht bald in den Läden und bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit ein paar interessanten Videos vertreiben. So haben wir heute für euch ein Making of The Journey für euch, der euch die Story von The Journey ein wenig näher bringt. Aber mal ganz ehrlich: Jetzt können wir es erst nicht mehr erwarten.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag