Fifa 17 – Cihan Yasarlar holt sich den Titel der virtuellen Bundesliga

Im Fußballmuseum in Dortmund wurde am Osterwochenende der deutsche FIFA 17 Meister gekürt: Cihan „Cihan“ Yasarlar (24) gewinnt das Finale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (VBL) mit Schalke 04 und erhält neben dem Meistertitel auch ein Preisgeld in Höhe von 15.000€. Gegen insgesamt 20 Konkurrenten konnte sich „Cihan“ durchsetzen und sich nach einem spannenden Finale den deutschen Meistertitel sichern. Der offizielle DFL (Deutsche Fußball Liga) Wettbewerb fand bereits zum fünften Mal statt. Das Finale wurde dieses Jahr von SPORT1 im Live-Stream übertragen.

Mit einem extrem starken Finale zwischen Niklas Raseck (18), dem TAG Heuer Virtuelle Bundesliga Meister 2015 und dem Schalker „Cihan“ geht die diesjährige VBL-Saison zu Ende. Schon das Hinspiel, welches an der XBox One gespielt wurde, zeigte das Können und die Klasse der beiden eSportler, welche sie dann im Rückspiel an der PlayStation 4 noch einmal bestätigen konnten. Mit 4:2 setzte sich Cihan gegen Niklas Raseck durch, krönte sich so zum TAG Heuer Virtuelle Bundesliga Meister 2017 und konnte seine bisher sehr starke Saison bestätigen.

Das sagen die Beteiligten:

„Ich bin einfach überglücklich und froh, dass sich die harte Arbeit und die Zeit, die ich investiert habe nun ausgezahlt haben und ich den Titel nicht nur für mich, sondern auch für Schalke holen konnte“, so Cihan „Cihan“ Yasarlar direkt nach dem Finale. „Ich bin beeindruckt von der Leistung, welche die Jungs hier über das ganze Wochenende abgeliefert haben und es ist beeindruckend, wie viele junge Leute auch in diesem Jahr wieder an der Virtuellen Bundesliga teilgenommen haben. Das mit Schalke 04 nun der zweite Bundesligaverein ein FIFA-Team aufgebaut hat, ist neben der Virtuellen Bundesliga natürlich auch ein Zeichen für die Etablierung und Professionalisierung des FIFA-eSports in Deutschland und wir sind glücklich darüber diese Entwicklung mitzugestalten“, so Dominik Hilpisch-Hahn von der DFL Sports Enterprises

Auch in ihrer fünften Saison ist das Interesse an der VBL ungebrochen. Mehr als 200.000 Spieler traten in der aktuellen Spielzeit für ihren Club an, doch nur 20 schafften es am Ende bis ins große Finale nach Dortmund. Durch das steigende Engagement der Bundesligavereine (zum Beispiel Schalke 04 und VFL Wolfsburg) steigt die Leistungsdichte im Profibereich immer weiter.

Für das Finale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga konnte sich jeder FIFA 17-Spieler qualifizieren, der entweder online oder bei einem der Live-Events als Sieger in seiner Konsolenversion (PlayStation 4 oder Xbox One) hervorgegangen ist. Der Gewinn des Turniers war mit dem höchsten jemals bei der VBL vergebenen Preisgeld von 15.000€ dotiert und darüber hinaus erhielt der Gewinner eine TAG Heuer-Uhr.