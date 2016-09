FIFA 17 bei GameStop! Jetzt zum Release als „9.99er“ und mit tollen Specials!

Zum Release des neuen Blockbuster-Games FIFA 17 bietet GameStop seinen Kunden gleich zahlreiche Angebote: Direkt zum Start

wird das Spiel beispielsweise als „9.99er“ erhältlich und damit bereits für nur 9,99 EUR spielbar sein. D.h. Kunden, die zwei Spiele der „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 250 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, erhalten das brandneue FIFA 17 (PS4, Xbox One) für nur noch 9,99 EUR!

Wichtig: Die „9.99er“-Aktion gilt ab Release und bis einschließlich 1. Oktober 2016. FIFA 17 + FUT Trikot Ein echtes FUT Trikot für zu Hause? GameStop macht’s möglich und hat das passende Angebot: Wer sich das Spiel FIFA 17 bei GameStop sichert, hat die Möglichkeit, das FUT Trikot zum Sonderpreis von nur 20 EUR zu erhalten.

Das Angebot gilt bis zum 16. Oktober 2016 sowohl Online als auch in den GameStop-Stores. Nur solange der Vorrat reicht.

Weitere EA-Games im Fokus Mit Battlefield 1 und Titanfall 2 erscheinen im Oktober zwei weitere Highlights aus dem

Hause EA. GameStop+ Mitglieder, die sich beim Kauf von FIFA 17 gleichzeitig eines der beiden kommenden Games vorbestellen, erhalten ein seltenes FIFA 17 Rare Gold Pack gratis. Das Package beinhaltet einen Mix aus 12 Items, inklusive Spielern und

Verbrauchsobjekten. Der Versand des FIFA 17 Rare Gold Pack erfolgt per E-Mail nach Abholung/Versand von Battlefield 1 bzw. Titanfall2.

Das Spiel FIFA 17 erscheint am 29. September 2016 und ist in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Online erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.

Quelle: GameStop