Feiert in Köln mit Capcom den Release von Marvel vs. Capcom: Infinite

Wenn ihr euch schon genau so sehr auf den Release von Marvel vs. Capcom: Infinite freut wie ich, dann ist dieses Event im Kölner Meltdown vielleicht das richtige für euch.

Ein paar Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart von Marvel vs. Capcom: Infinite können Fighting Game-, Comic- und Arcade-Fans in Köln zu einem Turnier antreten: Am 16. September lädt Capcom zur Release Celebration ins Meltdown Cologne (Kyffhäuserstraße 39, 50674 Köln): Ab 18 Uhr feiern Capcom-Mitarbeiter und Community die bevorstehende Veröffentlichung der nächsten Evolutionsstufe der populären Fighting Game-Serie, in der Helden aus den Universen von Marvel und Capcom antreten, um die gemeinsame Bedrohung Ultron Sigma auszulöschen.

Der Eintritt ist nach vorheriger Registrierung frei. Zum Turnier – es winken wertvolle Preise – melden sich Spieler zusätzlich online an.

Die von BenQ und Fight Club NRW unterstützte Veranstaltung wird außerdem per Livestream auf dem Twitch Account von Fight Club NRW übertragen.

Falls ihr euch vorab ein Bild vom Spiel machen wollt, so könnt ihr das mit der kostenlosen E3-Demo machen, die wir übrigens schon für euch getestet haben: hier das Demo-Fazit. Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint am 19. September 2017 für PlayStation4, Xbox One und PC.