FATED: The Silent Oath startet auf PSVR

Der kanadische Indie-Entwickler Frima Studio hat angekündigt, dass FATED: The Silent Oath, das Abenteuer mit altnordischer Hintergrundgeschichte und filmähnlicher Umsetzung, ab sofort für PlayStation VR (PS VR) in Nordamerika und Europa verfügbar ist. FATED nimmt die Spieler mit auf die qualvolle Reise eines Mannes, der seine Familie vor der Zerstörung der Welt durch die Götter beschützen muss.

Das sagt der Entwickler:

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir FATED auf PS VR veröffentlichen können“, so Antoinette Thibeault, Marketing Director von Frima. „Die fesselnde und hochemotionale Storyline funktioniert extrem gut in der virtuellen Realität und wir glauben, dass FATED ein perfektes Beispiel dafür ist, wie PS VR die Spieler in eine filmische Geschichte ziehen kann, so wie es vorher noch nicht machbar war.“

Darum geht es:

FATED: The Silent Oath ist ein auf der Unreal Engine 4 entwickeltes First-Person-Abenteuer, das im mythischen Zeitalter der Wikinger spielt und speziell auf die Möglichkeiten von Virtual Reality zugeschnitten ist. Die Story wurde von einem Autor der Assasin’s Creed-Reihe, Jill Murray, geschrieben. FATED erzählt die Geschichte der Verbannung eines Mannes und seiner Familie während der Ragnarök – der Endzeit. Während seiner Reise mit Familie kommt es zu einigen emotionalen und furchteinflößenden Vorkommnissen, bei denen er mehr über sich und seine Lieben erfährt. Das Spiel nimmt uns mit auf ein Auf und Ab der Emotionen. FATED nutzt die Möglichkeiten von virtueller Realität, um einen großen Schritt im Storytelling mit den Mitteln von VR zu machen. Qualitativ hochwertige Erzählkunst, Charakteraufbau und Sprecher sorgen dafür, dass das Ziel von FATED erreicht wird: die Spieler in eine Welt der Mythen und Legenden zu transportieren und sie emotional an die Story und die Charaktere zu binden.

Launch-Trailer:

FATED ist ein Virtual-Reality-Game der ersten Generation, das auf allen drei großen VR-Plattformen verfügbar ist (Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR). Das Spiel kostet 9,99€.