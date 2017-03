Fast RMX – Update steht in den Startlöchern

Fast RMX ist gerade erst durch unsere Testschmiede gerast und prompt wurde ein Update angekündigt. Das Spiel wird demnächst mit zwei weiteren Modis ausgestattet. Neben Zeitfahren dürft ihr dann auch endlich Online-Duelle gegen eure Freunde starten. Einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht. Coming Soon kann ja viel heißen

We are happy to announce a first update to #FastRMX!

+TIME ATTACK, +FRIEND ONLINE SUPPORT

Coming soon! pic.twitter.com/MZtd7Z8Fup

— Shin’en Multimedia (@ShinenGames) 5. März 2017