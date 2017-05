FarCry 5 – Ubisoft kündigt neuen Teil via Twitter an

Es ist keine wirkliche Überraschung mehr. Ubisoft hat offiziell FarCry 5 via Twitter angekündigt. Weitere offizielle Dinge zum Spiel werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Immerhin können wir uns schon auf ein Logo freuen. Wir sind gespannt was uns im neuesten Teil erwarten wird. Gerüchten zufolge könnte es im wilden Westen spielen. Via Twitter lädt euch Ubisoft außerdem zum offiziellen FarCry 5 Forum ein.

Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures? https://t.co/RiR9MZvSR8 pic.twitter.com/dxcHCzAKEG — Ubisoft UK (@UbisoftUK) 16. Mai 2017