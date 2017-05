Far Cry 5 Trailer und Release Termin mit Story Infos

Ubisoft hat Far Cry 5 nun offiziell angekündigt, damit einher den Release-Termin und viele weitere Details zur Story. Der Handlungsort war in den ersten Teasern schon bekannt gegeben worden, Montana wird der Ort des Geschehens und viele Spekulationen sind nun bestätigt worden. Der Spieler wird in eine Glaubensgemeinschaft geworfen, die in einer kleinen Stadt angesiedelt ist. Die fiktive Story spiegelt dabei keine echten Ereignisse wieder, wie es auch schon in den vorherigen Teilen üblich war.

Wie üblich soll das Spiel durch die Hauptstory überzeugen, welche seit den letzten Teilen immer wichtiger und besser wurde. Die folgende Story beschreibt Ubisoft folglich:

Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, werden die Spieler herausfinden, dass ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und The Project at Eden’s Gate dazu verleitet, Hope County nun endgültig gewaltsam zu übernehmen. Völlig unvorbereitet werden die Spieler in einen Machtkampf hineingezogen. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die sorgfältig vorbereiteten Pläne von Eden’s Gate zu durchkreuzen und den Widerstand anzuführen, um sich selber und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Das Spiel wird am 27. Februar 2018 für Xbox One, PS 4 und PC erscheinen, Entwickler ist Ubisoft Montreal.