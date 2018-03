Far Cry 5 – So viel Spielzeit bietet der Shooter

Bereits in weniger als einer Woche ist es soweit und Far Cry 5 ist offiziell hierzulande für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 verfügbar. Nun meldete sich Publisher und Entwickler Ubisoft zu Wort und sprach erstmals über die Spielzeit des Action-Titels. So dürfen sich ambitionierte Jäger und Sammler über mehr als 25 Stunden Spielzeit freuen. Ubisoft selbst betont dabei, dass lediglich ausgebildete Shooter-Spieler auf die 25 Stunden kommen dürften, alle anderen werden noch einige Zeit mehr in das Spiel investieren müssen. Zudem fügte man hinzu, dass es in Far Cry 5 ebenso möglich wäre einfach vier bis fünf Stunden schlichtweg die Karte aufzudecken oder jagen zu gehen.

Far Cry 5 erscheint bereits am kommenden Dienstag, den 27. März 2018.