Far Cry 5 – Neuer Trailer rückt Begleiter Boomer in den Fokus

Eine Woche vor offiziellem Release hat Publisher Ubisoft einen neuen Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht, der insbesondere den optionalen Begleiter Boomer näher beleuchtet.

Das Video gibt dabei explizit Einblicke in die Fähigkeiten eures vierbeinigen Kameraden: „Wirf die Waffe und lass deinen Hund sie zurückbringen, damit er spielen kann wie Boomer! In Far Cry 5 stehen dir Vierbeiner auf Abruf zu Hilfe, mit denen du den Kult in Hope County, Montana zur Strecke bringen kannst. Wem Boomer vertraut, dem ist er ein treuer Begleiter. Er hat auch eine Vorliebe dafür, alle möglichen Waffen herbeizubringen“.

Far Cry 5 erscheint am 27. März für PlayStation 4, Xbox One und PC.