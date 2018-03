Far Cry 5 – Live-Action-Film über Amazon Prime angekündigt

Publisher und Entwickler Ubisoft plant einen Live-Action-Kurzfilm zum kommenden Far Cry 5. Dieser trägt den Titel Far Cry 5: Inside Eden’s Gate und soll bereits ab dem heutigen 5. März via Amazon Prime zur Verfügung stehen.

Der Kurzfilm soll dabei einige Hintergrundinformationen zum Shooter liefern und begleitet so drei Vlogger auf ihrem Weg in die fiktive Stadt Hope County in Montana. Ziel ist es über die Kultisten von Eden’s Gate zu berichten. Bei ihrem Vorhaben machen sie dann aber natürlich auch Bekanntschaft mit dem Anführer der Sekte Daniel Seed.

Far Cry 5 erscheint offiziell am 27. März für PlayStation 4, Xbox One und PC.