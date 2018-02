Far Cry 3 wird auf aktuellen Konsolen neuveröffentlicht

Ubisoft kündigte heute an, das bereits für PC, PS3 und Xbox 360 erschienene Far Cry 3 auch für die aktuelle Konsolen-Generation zu veröffentlichen.

Far Cry 3 Classic Edition wird neben drei Erweiterungen zuerst exklusiver Inhalt des Season Pass für Far Cry 5 sein und soll auf der PS4 und Xbox One erscheinen.

4 Wochen nach Release für Season Pass Besitzer wird das Spiel dann für alle Nutzer in den entsprechenden Stores zu erwerben sein.

Ob und inwieweit es inhaltliche und grafische Verbesserungen gegenüber dem Original geben wird ist derweil noch nicht bekannt.

Der Release soll im kommenden Sommer erfolgen.