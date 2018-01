Fallout 4 – Kommenden Monat kostenfrei spielbar

Wer Bethesda’s Endzeit-Shooter Fallout 4 bislang noch nicht gespielt hat, soll bereits in dieser Woche die Chance dazu erhalten kostenfrei Hand an den AA-Giganten zu legen. So gab Valve unlängst bekannt, dass Fallout 4 vom 01. bis zum 04. Februar über die hauseigene Vertriebsplattform Steam kostenfrei spielbar sein wird. Während PC-Spieler dieses Wochenende in den Genuss des Angebots kommen, durften Besitzer einer Xbox One bereits letztes Wochenende kostenfrei auf den Shooter zugreifen.

Wer sich nach dem Wochenende übrigens zum Kauf des Rollenspiels entscheidet, darf sich zudem über einen Rabatt von bis zu 50 Prozent freuen. Zudem kann natürlich der Spielfortschritt behalten werden.