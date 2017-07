Fable Fortune startet auf PC und XBox One

Flaming Fowl Studios und Mediatonic haben heute Fable Fortune veröffentlicht. Das Spiel ist für Xbox One und Windows 10 Game Preview sowie bei Steam Early Access verfügbar.

Fable Fortune kombiniert die erfolgreichen und beliebten Grundlagen eines CCG-Spielsystem mit einigen der besten Momente des Fable-Franchises. Wir wählen einem von sechs Helden, die jeweils diverse Kräfte und Karten ausspielen, um unsere Gegner entweder im klassischen PvP-Modus oder im einzigartigen Coop-Modus zu zerstören. Es gilt herauszufinden, wie der ikonische Ausrichtungsmechaniker verwendet werden kann, um Helden während des Spiels auf einen guten oder bösen Weg zu verschieben, ihre Kräfte umzuwandeln oder ihre Karteneffekte zu verändern.

„Fable Fortune ist für das Studio eine echte Liebesangelegenheit. Wir haben mehrere Kartenspiele erschaffen und sind riesige Fans des Genres. Unser Kernziel bei der Gestaltung von Fable Fortune war es stets, ein Spiel zu kreieren, das auf der cleveren Auswahl und Konsequenzen basiert – mit einem gleichzeitig hohen Maß an Strategie.“ sagt der Gründer von Mediatonic, Paul Croft „Wir begeben uns in die Early Access- bzw Game Preview-Phase, weil wir das Spiel mit den Rückmeldungen der Community weiter voranbringen und vergrößern wollen. Es ist unser Ziel, eines der besten Spiele in diesem Genre zu erschaffen.“

„Es ist einfach fantastisch, dass die Spieler sagen, dass sie „nach Albion zurückgekehrt sind“, während sie spielen“, erklärt Craig Oman, CEO von Flaming Fowl Studios, „Alles von den Umgebungen bis hin zur Musik zu den Charakteren, es fühlt sich einfach wie zu Hause an! Das ist vielleicht kein RPG, aber wir glauben, dass es uns gelungen ist, ein echtes Fabel-Spiel zu erschaffen, und wir sind sehr gespannt darauf, wohin uns die Reise mit Early Access und danach noch hinführt.